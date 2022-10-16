Gümüşhane 3. sayfa haberi... Torul'da KYK yurdunda kalan 40 öğrenci yemekten zehirlendi iddiası - Son Dakika
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Gümüşhane 3. sayfa haberi... Torul'da KYK yurdunda kalan 40 öğrenci yemekten zehirlendi iddiası

16.10.2022 19:22
Gümüşhane 3. sayfa haberi... Torul'da KYK yurdunda kalan 40 öğrenci yemekten zehirlendi iddiası

Gelen Gümüşhane haberlerine göre Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Hacı Şaban Cengiz KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda 40 öğrenci yemekten zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu, öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Hacı Şaban Cengiz KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda 40 öğrenci yemekten zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu, öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, sabah saat 06.30'da Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan Hacı Şaban Cengiz KYK Yurdu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yurtta kalan erkek öğrenciler sabah saatlerinde bir önceki akşam yedikleri tavuk yemeği nedeniyle zehirlenme şikayetiyle Torul Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedaviye alınan öğrencilerden 3 tanesi Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

YORUMLAR
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ANNE İLE OĞLUNUN AYNI HASTANEDE GÖREV YAPMA HAYALLERİ GERÇEK OLDU ANNE İLE OĞLUNUN AYNI HASTANEDE GÖREV YAPMA HAYALLERİ GERÇEK OLDU Sağlık Müdürü hastane çalışanlarını dinledi Sağlık Müdürü hastane çalışanlarını dinledi
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Gümüşhane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane 3. sayfa haberi... Torul'da KYK yurdunda kalan 40 öğrenci yemekten zehirlendi iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane 3. sayfa haberi... Torul'da KYK yurdunda kalan 40 öğrenci yemekten zehirlendi iddiası - Son Dakika
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