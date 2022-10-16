Olay, sabah saat 06.30'da Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan Hacı Şaban Cengiz KYK Yurdu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yurtta kalan erkek öğrenciler sabah saatlerinde bir önceki akşam yedikleri tavuk yemeği nedeniyle zehirlenme şikayetiyle Torul Devlet Hastanesi 'ne başvurdu. Burada tedaviye alınan öğrencilerden 3 tanesi Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Gümüşhane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gümüşhane 3. sayfa haberi... Torul'da KYK yurdunda kalan 40 öğrenci yemekten zehirlendi iddiası - Son Dakika

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