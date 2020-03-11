GÜMÜŞHANE 4 ilde usülsüz araç tescili operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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GÜMÜŞHANE 4 ilde usülsüz araç tescili operasyonu: 7 gözaltı

7 saat önce

4 ilde usülsüz araç tescili operasyonu: 7 gözaltıGÜMÜŞHANE merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, bin 233 araca usulsüz tescil işlemi yaptıkları iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı, 3 kişi ise aranıyor.

4 ilde usülsüz araç tescili operasyonu: 7 gözaltı

GÜMÜŞHANE merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, bin 233 araca usulsüz tescil işlemi yaptıkları iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı, 3 kişi ise aranıyor.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde, araç tescil işlemlerindeki usulsüzlüklere yönelik ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıldır sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. Gümüşhane ile İstanbul, Iğdır ve Bayburt'ta aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu Y.Ç, T.Ö, U.G, İ.Ç, F.E.E, B.S. ve Y.A. gözaltına alındı, 3 kişi ise aranıyor. Şüphelilerin usulsüz araç tescil işlemi yaparak yaklaşık 3 milyon liralık haksız gelir ele ettikleri iddia edildi. 7 kişi emniyetteki sorgularının ardından 'Görevi kötüye kullanmak ve usulsüz araç tescil işlemleri yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

GÜMÜŞHANE 4 ilde usülsüz araç tescili operasyonu: 7 gözaltı

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:30 Kaynak: DHA
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