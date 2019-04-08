Gümüşhane 700 Yıllık Kılıç ve Zırhı Gözü Gibi Koruyor

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde muhafaza edilen kılıç ve zırhın yapılan karbon testiyle 700 yıllık olduğu tescillendi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde muhafaza edilen kılıç ve zırhın yapılan karbon testiyle 700 yıllık olduğu tescillendi. İslam dininin ve Türklüğün bölgede yayılmasında öncü olan 1300'lü yıllarda yaşamış Güvenç Abdal'a ait olduğu belirtilen kılıç ve zırh, torunları tarafından muhafaza ediliyor.



Kürtün ilçesi Taşlıca köyünde, Hacı Bektaş Veli'nin dervişlerinden olan ve İslam dininin ve Türklüğün yayılmasında öncü olduğu bilinen 1300'lü yıllarda yaşamış Güvenç Abdal'a ait olan kılıç ve zırh, torunu İsmail Güvendi tarafından muhafaza ediliyor. Karbon testleri sonucunda 700 yıllık olduğu belirlenen kılıç ve zırh, Osmanlı-Rus Savaşı sırasında korunmak için toprağa gömülerek saklanmış. Günümüzde korunarak muhafaza edilen kılıç ve zırh, köye gelenler tarafından ziyaret edilerek görülüyor.



12'inci yüzyılda Anadolu'ya göç eden Ahmet Yesevi Dergahı'nda yetişmiş Güvenç Abdal'ın torunu olduğunu söyleyen İsmail Güvendi, Anadolu'nun kapıları Türklere açıldıktan sonra, Yesevi Dergahı'nda pişip Anadolu'ya gelen 'gönül erleri'nden biride Güvenç Abdal'dır. Gerçek ismi Halili Nurettin'dir, Güvenç Abdal ise mahlasıdır. Kapadokya bölgesine baktığınız zaman oraya Hacı Bektaşi Veli gitmiştir, Rum diyarıdır. Konya'ya Mevlana gitmiştir, Rum diyarıdır. Karadeniz'e gelen de Güvenç Abdal'dır. Hacı Bektaşi Veli tarafından ona, güvenilen kişi anlamına gelen verdiği bir mahlas ismidir Güvenç Abdal. Aynı dönemde yaşamışlardır. Bir rivayete göre de amcazade çocukları oldukları söylenir. Karadeniz'i seçmesinin nedeni, buraların Rum diyarı olması ve henüz fethedilmemiş olmasıydı. Buranın özellikle İslamlaşması ve Türkleşmesi Güvenç Abdal sayesinde olmuşturö dedi.



'700 YILLIK OLDUĞU KARBON TESTİYLE TESCİLLENDİ'



Kılıç ve zırhın yapılan karbon testleriyle 1300'lü yıllardan kaldığının tescillendiğini anlatan Güvendi, Güvenç Abdal'a ait olan zırh gömleği, yani savaşta kullandığı zırhın yaklaşık 700 yıllık olduğu karbon testiyle tescillendi. Bir de kılıcı bende bulunuyor. Bu kılıçlar genelde bizim tabirimizle tahta kılıçtır. Yani ne kadar demir olarak görünse bile 'gönül kılıcı'dır. Bir yeri fethederken ilk önce gönüllerini fethedeceksin. Bu ekol benimsenmiş ve önce gönüller fethedilmiş. Bizim elimizdeki kayıtlar Trabzon'un Fethi'nden sonrasına ait. Bu kılıç ve zırhı görmek isteyenler oluyor. Özellikle yaz aylarında belli bir grup ziyaret edip, gidiyor. Biz çok ziyarete açmak istemiyoruz, bu kapalı bir hazine. Babadan oğula bırakılarak bu günlere geldi. Kılıç ve zırhın deforme olmasındaki en büyük sıkıntı Osmanlı-Rus Savaşı'nda toprak altına gömülmüş olmasından kaynaklanıyor. Bizden sonra da gelen nesil bu geleneği devam ettirecekö diye konuştu.

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