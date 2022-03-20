GÜMÜŞHANE - Ayının balık avladığı anlar cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

Gümüşhane'de, bir tesis yakınındaki dereye gelen ayının suda balık avlaması cep telefonuyla kaydedildi.

Kar yağışının etkili olduğu Torul ilçesine bağlı Kalecik köyünde, ormanlık alandan koşarak gelen ayı, dere sularında balık avlamaya başladı.

Derenin yakınında alabalık üretim tesisi bulunan Hüseyin Taşkın, ayının avlandığı anları cep telefonuyla kaydetti.

Hüseyin Taşkın, AA muhabirine, ayıların kış uykusundan uyanarak yiyecek arayışına başladığını söyledi.

Ayıların alabalık tesisinden kaçan balıkları derede avladığını belirten Taşkın, "Ayıların balıkları avladığı anları biz sadece belgesellerde izliyorduk. Alaska'da görüyorduk, burada görünce çok dikkatimizi çekti. O anlar çok hoşumuza gitti. Bu kış mevsiminde içimizi ısıtan görüntüler oldu." dedi.

Taşkın, ayıyı balık avlarken kayıt altına aldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Dün gece balık havuzumuza girdi. Ürettiğimiz balıkları paylaşıyoruz artık. Ormanlar karla kaplı olduğu için yiyecek bulamıyorlar. Tesislere kadar geliyorlar. İnsanlara alıştılar. Biz de onlara alıştık. Yaşam alanımızı onlarla paylaşmak zorundayız. Çünkü biz onların yaşam alanlarındayız."