Gümüşhane Bakan Turhan: Bu Seçim Okyanus Ötesine Atılacak Bir Okun da Seçimidir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 31 Mart seçimlerine yönelik konuştu, "Bu seçim okyanus ötesine atılacak bir okun da seçimidir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 31 Mart seçimlerine yönelik konuştu, "Bu seçim okyanus ötesine atılacak bir okun da seçimidir" dedi.



Gümüşhane'ye gelen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Torul Belediye Başkanlığı binası önünde vatandaşlara seslendi. Halkın taleplerini yerine getirmek için azim ve gayretle çalıştıklarını anlatan Bakan Turhan, "Bölge insanın morali, heyecanı, gayreti ve motivasyonu yerinde. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hizmet siyasetine devam ediyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin, sağlık, sıhhat ve uzun ömür versin. Bizler onun yol arkadaşlarıyız. Hizmet bayrağını devraldığımız günden bugüne kadar milletimize verdiğimiz sözü, vadettiğimiz vaatleri rabbime şükürler olsun onun izniyle birer birer yerine getirdik ve milletimizi, medeniyetimizi, geleceğe taşımak için ürettiğimiz projeleri de yerine getirmeye devam ediyoruz? diye konuştu.



Yerel seçimlerin, sadece belediye başkanlarının, muhtarların, meclis üyelerinin seçileceği bir seçim olmadığını vurgulayan Turhan, "Bu seçim okyanus ötesine atılacak bir okun da seçimi. Bu kıtalar ötesine, sınırlar ötesine atılacak bir sillenin seçimi olacak. Birliğimizi, beraberliğimizi temin etmek için bu seçimlere bir ittifakla giriyoruz. Birbirimizi kıracak hareketler yapmayacağız, seçimlerde aday adayı olmuş arkadaşlarımız birbirlerine kırgınlıklarını bırakacaklar, tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet için birbirlerine sarılacaklar ve genel başkanımızın arkasından hep birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.



Bakan Turhan, Gümüşhane ziyaretlerinin ardından Bayburt'a gitti.

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