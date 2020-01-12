Gümüşhane bakan varank ekonomide büyümenin güçlendiği yoldayız - Son Dakika
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Gümüşhane bakan varank ekonomide büyümenin güçlendiği yoldayız

6 saat önce

Bakan Varank Ekonomide büyümenin güçlendiği yoldayız (2)'BİRÇOK REFORMU HAYATA GEÇİRDİK'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerle düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından, İş Geliştirme Merkezi'nin (İŞGEM) açılışına katıldı.

Bakan Varank Ekonomide büyümenin güçlendiği yoldayız (2)

'BİRÇOK REFORMU HAYATA GEÇİRDİK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerle düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından, İş Geliştirme Merkezi'nin (İŞGEM) açılışına katıldı. Açılış öncesi konuşan Bakan Varank, İŞGEM'in doğrudan ve dolaylı şekilde yaklaşık bin 500 kişiye istihdam oluşturmasını ve şehrimizin ekonomisine yılda yaklaşık 5 milyon liralık katkı sağlamasını hedefliyoruz. İŞGEM'den mezun olanların da organize sanayi bölgesi gibi üretim alanlarında yeni başarılara imza atmasını, yurt dışı pazarında rekabet etmesini bekliyoruz. Ne kadar güçlü girişimcilere sahipseniz, kalkınma hızınız da o denli yüksek olur. Buradan hareketle, girişimciliği 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizin temel bileşenlerinden biri olarak belirledik. Bakanlık olarak girişimciliği ve eko sistemi çeşitli mekanizmalarla teşvik ediyoruz. Kalkınma ajansımızın yeni uygulamaya başlayacağı hemşehri yatırım programı da devreye girecek dedi.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN TARİH VERDİ

Tanıtımı yapılan yerli otomobille ilgili de konuşan Bakan Varank, 17 senede Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok reformu hayata geçirdik. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş hizmetlere imza attık. Bunların hepsini de 82 milyon insanımızın hayatını kolaylaştırmak için yaptık. Vatandaşımızın Avrupalıdan, Amerikalıdan eksiği yok, fazlası vardır. Ulaşımda adeta çağ atladık. Eskiden günler alan yolculuklar, bugün saatler, hatta dakikalarda kat edilebiliyor. Bilim sanayi alanlarında ülkemizi yeni teknolojilerin merkez üssü haline getirmek için adımlarımızı atıyoruz. Bu adımlar sayesinde Türkiye bugün 'devrim' otomobilini üretecek seviyeye geldi. Gittiğim her yerde vatandaşlarımızın olumlu görüşleriyle karşılaşıyorum. Bize selam verir vermez Türkiye'nin otomobilinden bahsediyor, ne kadar beğendiklerini anlatıyor. Bizler tabi bundan memnun olmanın yanında, omuzlarımıza ne kadar yük bindiğinin de farkındayız. İnşallah 2020 yılının sonunda Türkiye'nin otomobilini Türkiye'nin yollarıyla buluşturmuş olacağız. Biz de heyecanla bu projeyi takip etmekteyiz diye konuştu.

Bakan Varank, konuşmasının ardından kurdele kesimiyle açılan merkezde incelemelerde bulundu.

Gümüşhane bakan varank ekonomide büyümenin güçlendiği yoldayız

Mustafa Varank, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:47 Kaynak: DHA
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