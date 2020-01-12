Son Dakika › Güncel › Gümüşhane bakanı varank, teknoloji odaklı sanayi hamlesi de konuştu-1 - Son Dakika
Gümüşhane bakanı varank, teknoloji odaklı sanayi hamlesi de konuştu-1
6 saat önce
Bakanı Varank, Teknoloji odaklı sanayi hamlesi de konuştu-1.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:41 Kaynak: DHA
Bakanı Varank, Teknoloji odaklı sanayi hamlesi de konuştu-1
Son Dakika 2019'da en çok şikayet edilen ürün ayakkabı oldu Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok Ali Koç: Comolli gelecek ve konuşup durumuna bakacağız Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi