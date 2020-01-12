Gümüşhane bakanı varank, teknoloji odaklı sanayi hamlesi de konuştu-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane bakanı varank, teknoloji odaklı sanayi hamlesi de konuştu-1 - Son Dakika

Gümüşhane bakanı varank, teknoloji odaklı sanayi hamlesi de konuştu-1

6 saat önce

Bakanı Varank, Teknoloji odaklı sanayi hamlesi de konuştu-1.

Bakanı Varank, Teknoloji odaklı sanayi hamlesi de konuştu-1

Gümüşhane bakanı varank, teknoloji odaklı sanayi hamlesi de konuştu-1

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:41 Kaynak: DHA
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