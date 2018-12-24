Gümüşhane- Bayburt
Havaalanı'nın alt yapısında sona geliniyor
Gümüşhane'nin Köse ilçesi, Salyazı
köyünde temeli dönemin başbakanı Binali Yıldırım
tarafından atılan Gümüşhane-Bayburt Havaalanı'nda, yapım çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 300 milyon liraya ihale edilen ve yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havaalanında, altyapı çalışmalarının 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Pist uzunluğunun 3 kilometre, genişliğinin de 60 metre olacağı 2 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenen Gümüşhane-Bayburt Havaalanı, özellikle sahil şeridinde yaşanacak hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamayan uçaklara alternatif olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
geçen yılki bölge ziyaretinde, Gümüşhane ve Bayburt kentleri arasındaki Salyazı mevkisinde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından harekete geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projesi hazırlanan Salyazı Havalimanı'nın temeli, 13 Haziran'da dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı. Gümüşhane-Bayburt Havaalanı'nda çalışmalar son hızla devam ediyor. Köse ilçesinin Salyazı Köyü sınırları içerisinde yapımına devam edilen ve yaklaşık 300 milyon liralık ihale bedeliyle, yıllık 2 milyon yolcuya hizmet verecek havaalanında altyapı çalışmalarının 2019 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Pist uzunluğunun 3 kilometre ve genişliğinin de 60 metre olduğu Gümüşhane-Bayburt Havaalanı, Karadeniz
sahil şeridinde sıkça görülen ve uçakların inişine engel teşkil eden sis ve pustan uzak hava sahasıyla, iniş yapamayan uçakların da tercih edebilecekleri alternatif bir havaalanı olacak.
'BÖLGEYE ÇOK ŞEY KATACAK'
Gümüşhane-Bayburt Havaalanı'nda altyapı çalışmalarının 2019 yılı içerisinde tamamlanacağını söyleyen Köse Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, havaalanının turizmi de geliştirebilecek bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Canpolat, 'Gümüşhane-Bayburt Havaalanı'nda çalışmalar devam ediyor. Yüklenici firmamız iklim koşullarına rağmen ara vermeden hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sözleşmeye göre bitiş tarihi 2020 yılı ancak biz firma yetkililerinden aldığımız bilgiler doğrultusunda, 2019 yılı içerisinde altyapı çalışmalarının bitirmeyi planlıyoruz. Gümüşhane-Bayburt Havaalanı çok ciddi bir yatırım, pist uzunluğu 3 kilometre, genişliği ise 60 metre, devasa bir pist. Bu pistin dolgu malzemesi olarak 5 milyon metreküp dolgu malzemesi kullanılacak. Bölgeyi düşündüğümüzde, Erzurum
ve Trabzon
havalimanlarında, kış aylarında çeşitli sıkıntılar yaşanabilmekte. Öncelikle burası bir alternatif olma noktasında bölgeye çok şey katacaktır" dedi.
'ULUSLARARASI BİR HAVAALANI OLACAK'
Gümüşhane-Bayburt Havaalanı'nın 4 şehre alternatif oluşturabilecek bir noktada yer aldığını ifade eden Kaymakam Canpolat, 'Öncelikle burası Gümüşhane merkeze 70 kilometre, Bayburt ilimize 50 kilometre mesafede. Yine Erzincan
buraya 100 kilometre mesafede, özellikle bu 3 şehre ve hatta Erzurum'a bir alternatif oluşturacak. Burası henüz sözleşme aşamasındayken, gerek siyasi temsilcilerimiz, gerek bürokratlarımız turizm noktasında görüşmeleri yapmış. Uluslararası bir havaalanı düşünülmekte, bu açıdan uluslararası etkileşimi de canlandıracaktır. Vatandaşlar ve bizler açısından burası muazzam bir yatırım. Özellikle Gümüşhane, Bayburt ve çevresinde İstanbul
ve Ankara
merkezli yaşayan birçok vatandaşımız, ciddi bir nüfusumuz var. Sadece onların sayısını bile düşündüğümüzde hedefimize ulaşacağımız görülüyor. Burası kurulurken sadece bir alternatif olarak değil, turizm ve diğer birçok anlamda bölgeye değer katması için tasarlanmış bir havaalanıö diye konuştu.
'BAYBURT CAZİBE MERKEZİ OLACAK'
Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün
ise, Gümüşhane-Bayburt Havaalanı'nın, her açıdan bir cazibe merkezi olacağını söyleyerek, 'İleride iş adamlarımızı buraya çekebilme adına görüşmelere başlayacağız. Tarım, sanayi ve futbolla ilgili tesisler ve sanayileşme ile ilgili projelerimiz var. Ayrıca bildiğiniz gibi Gümüşhane ve Bayburt üniversitelerimizde gelişmekte, hem öğrenci kapasitesinin artması hem buralarda görev yapan öğretim görevlilerimizin tercih edebilecekleri bir yer. Her iki ilimize büyük katkıları olacağını düşünüyorum. İlçemiz gürültüden uzak bir yer, burada yapılacak spor ve dinlenme tesisleriyle birlikte takımlar, futbol kulüpleri direk burada inip bir sürelik yolculukla tesislerine ulaşacaklar. Rakım da onlar için uygun, bu manada iş adamlarımız eğer burayı tercih ederlerse hem kendileri kazançlı çıkarlar, hem de biz Türk sporuna bir şeyler katmış oluruz. Havaalanı da bu açıdan bir cazibe merkezi olacak diye düşünüyorumö ifadelerini kullandı.
SALYAZI HAVALİMANI
Gümüşhane ile Bayburt illeri arasındaki Salyazı mevkiinde yapılacak havalimanı, yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nca projesi hazırlanan 285 milyon lira bütçeli Gümüşhane-Bayburt Salyazı Havalimanı 3 bin metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde pist; 300 metre uzunluğunda, 120 metre genişliğinde apron ve 265 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğinde taksiruttan oluşacak. Gümüşhane'ye 67, Bayburt'a ise 47 kilometre mesafede yer alan havalimanı projesinin 1,5 yılda bitirilmesi planlanıyor.