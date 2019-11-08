Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen'e saldırı girişiminde bulunan şüpheli serbest bırakıldı
Son Dakika Güncel Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen'e saldırı girişiminde bulunan şüpheli serbest bırakıldı

Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen'e saldırı girişiminde bulunan şüpheli serbest bırakıldı

6 saat önce

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'e silahlı saldırı girişiminde bulunan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen'e saldırı girişiminde bulunan şüpheli serbest bırakıldı, System.String[]

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'e silahlı saldırı girişiminde bulunan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çimen'e silahlı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle aranan H.K, yakınlarının telkiniyle polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başkan Çimen'in, H.K'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Dün, Çamlıca Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Çimen'in yanına yaklaşan H.K, ses mermisi kullanarak tüfekle ayaklarına doğru tüfekle ateş açarak kaçmıştı. Çimen, olayda yara almamıştı.

Ercan Çimen, Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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