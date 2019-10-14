Gümüşhane Belediye Meclisi'nden Barış Pınar Harekatı'na destek

Gümüşhane Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Bugün toplanan belediye meclisinin açılışında, meclis üyelerinin oy birliğiyle hazırladığı metni, Belediye Başkanı Ercan Çimen gazetecilerle paylaştı.

Çimen, PKK terör örgütünün bir cinayet şebekesi olduğunu belirterek, örgütün kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşın hayatına kastettiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele verdiğine işaret eden Çimen, "Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir." diye konuştu.

Çimen, Batış Pınarı Harekatı'nın teröre karşı milletçe verilen mücadelenin bir diğer ayağını oluşturduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/ YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Otoritelerini yüz binlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsa da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DEAŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı Belediye Meclisi olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır."

Çimen ve meclis üyeleri, açıklamanın ardından harekatta şehit olanlar için Fatiha Suresi'ni okuyarak dua etti.