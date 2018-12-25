Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Belediyesi'nin 2019 Yılı Bütçesi Kabul Edildi

Gümüşhane Belediyesi'nin 2019 Yılı Bütçesi Kabul Edildi

12 dakika önce

Gümüşhane Belediye Meclisi'nin devam eden Aralık ayı toplantısında Belediyenin 91 milyon 100 bin liralık 2019 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gümüşhane Belediyesi'nin 2019 Yılı Bütçesi Kabul Edildi, System.String[]
Gümüşhane Belediye Meclisi'nin devam eden Aralık ayı toplantısında Belediyenin 91 milyon 100 bin liralık 2019 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Ercan Çimen'in başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Gümüşhane Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi görüşüldü. 19 ayrı birim için yapılan oylamaların tümünde Belediye'nin 2019 yılı bütçesi 91 milyon 100 bin lira olarak oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Çimen, göreve geldiklerinde Belediye bütçesinin 40 milyon 950 bin lira olduğunu hatırlatarak, 2019 yılında Belediye bütçesini yüzde 122'lik artışla 91 milyon 100 bin liraya çıkardıklarını kaydetti.

Gümüşhane'de her zaman ilklere imza attıklarını belirten Başkan Çimen, "Belediye bütçemizi her yıl artırarak rekor seviyelerde oluşturduk. Geçtiğimiz yıl bütçemiz 88 milyon 88 bin lira idi. Bu yıl bütçemiz 91 milyon 100 bin lira oldu. Yapmış olduğumuz hizmetler sayesinde bütçemizi etkin, verimli ve doğru bir şekilde kullandık. Şehrimizde yatırım yapmaya ve projeler kazandırmaya devam edeceğiz. Bizler gönüllere ve dualara talibiz. Gönül belediyeciliği seferberliğini hep birlikte sürdüreceğiz. Allah'ın izni ile hizmetlerimize devam edeceğiz. Bütçemizin oluşturulması sürecinde katkısı olan bütün meclis üyelerimize, hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bütçemizin şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:27 Kaynak: İHA

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