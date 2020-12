Gümüşhane Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 103 milyon 300 bin lira olarak belirlendi - Son Dakika

Gümüşhane Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesinin 103 milyon 300 bin lira olarak belirlendiği bildirildi.

Gümüşhane Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Ercan Çimen başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirlen meclis toplantısında 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü belirtildi.

Gümüşhane Belediyesi bütçesinin gelecek yıl için 103 milyon 300 bin lira olarak belirlenip oy birliğiyle kabul edildiği aktarılan açıklamada, 18 birim müdürlüğünün bütçelerinin de ayrı ayrı görüşülerek karara bağlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, amaçlarının Gümüşhane'yi modern ve yaşanılabilir bir şehir statüsüne getirmek olduğunu dile getirdi.

Gümüşhane'yi daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Çimen, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar çok iş yaptık, çok güzel hizmetleri yerine getirdik. Ama ihtiyaçlar bitmez. Bazı projeleri sürdürmek, talep edilen işleri yapmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüyüz. Gümüşhane Belediye Başkanı olarak oy birliği ile kabul edilen 2021 yılı bütçemizin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sizleri temin ediyorum ki bu bütçenin her bir kuruşu, her bir lirası, Gümüşhane'de insanlarımızın daha konforlu ve rahat bir şehirde yaşaması için kullanılacaktır. Şeffaf bir şekilde, her an denetlenebilir bir anlayışla ve sorduğunuz her soruya da cevap verecek rahatlıkla bütçemizi kullanacağız. Hayırlı uğurlu olsun."???????