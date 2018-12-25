Gümüşhane Belediyesi'nin Bütçesi Kabul Edildi

Gümüşhane Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi, 91 milyon 100 bin lira olarak kabul edildi.

Gümüşhane Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi, 91 milyon 100 bin lira olarak kabul edildi.



Gümüşhane Belediye Meclisi salonunda, Başkan Ercan Çimen başkanlığında süren aralık ayı toplantılarının bugünkü oturumunda belediyenin 2019 bütçesi oylandı.



Oturumda, 19 ayrı birim için yapılan oylamada 2019 yılı için belediye bütçesi 91 milyon 100 bin lira olarak oy birliği ile kabul edildi.



Bütçenin kabulünün ardından bir konuşma yapan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, göreve geldiklerinde belediyenin bütçesinin 40 milyon 950 bin lira olduğunu anımsatarak, 2019 yılı için kabul edilen bütçenin görevi devraldıkları bütçeye göre yüzde 122'lik bir artış gösterdiğini vurguladı.



Gümüşhane'de her zaman ilklere imza attıklarını dile getiren Çimen, şunları kaydetti:



"2019 yılı için bütçemizi 91 milyon 100 bin liraya çıkardık. Belediye bütçemizi her yıl artırarak rekor seviyelere ulaştırdık. Geçtiğimiz yıl bütçemiz 88 milyon 88 bin liraydı. Bu yıl bütçemiz 91 milyon 100 bin lira oldu. Yapmış olduğumuz hizmetler sayesinde bütçemizi etkin, verimli ve doğru bir şekilde kullandık. Şehrimizde yatırım yapmaya ve projeler kazandırmaya devam edeceğiz. Bizler gönüllere ve dualara talibiz. Gönül belediyeciliği seferberliğini hep birlikte sürdüreceğiz. Allah'ın izni ile hizmetlerimize devam edeceğiz. Bütçemizin oluşturulması sürecinde katkısı olan bütün meclis üyelerimize, hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bütçemizin şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

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