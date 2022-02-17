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Gümüşhane Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü - Son Dakika

Gümüşhane Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

17.02.2022 20:51
Gümüşhane Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

Gümüşhane Belediyesi, su tüketim bedelinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

Gümüşhane Belediyesi, su tüketim bedelinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı enflasyonla mücadele kapsamında, Gümüşhane Belediyesi olarak, 2021'de tüm tarifelerimize zam yapmamıştık, şimdi de yüzde 7 indirim yaparak su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

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Ercan Çimen, Gümüşhane, Medya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü - Son Dakika


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