GÜMÜŞHANE - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Ramazan'da kapatma mı yoksa tam kapanma mı geliyor? İşte kulislerde konuşulan plan

- Gümüşhane kent merkezinde ve sokaklardaki sessizlik Karadeniz'in "çok yüksek risk" kategorisindeki 7 ilinde sessizlik hakim

GÜMÜŞHANE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Gümüşhane, sakin bir gün geçiriyor.

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Gümüşhane'de sokaklarda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim. Kentin işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı başta olmak üzere boş kaldı. Polis ekipleri kentte denetimlerini sürdürürken kısıtlama nedeniyle sokakta olan vatandaşlara yönelik izin belgesi ve HES kodu sorgulaması yaptı.