Son Dakika Haberleri: Gümüşhane çevre şehircilik bakan yardımcısı mehmet emin birpınar açıklamalarda bulundu
Son Dakika Güncel Gümüşhane çevre şehircilik bakan yardımcısı mehmet emin birpınar açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Gümüşhane çevre şehircilik bakan yardımcısı mehmet emin birpınar açıklamalarda bulundu

6 saat önce

GÜMÜŞHANE Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar açıklamalarda bulundu.

GÜMÜŞHANE Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar açıklamalarda bulundu

Gümüşhane çevre şehircilik bakan yardımcısı mehmet emin birpınar açıklamalarda bulundu

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:40 Kaynak: DHA
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