Son Dakika › Güncel › Gümüşhane çevre şehircilik bakan yardımcısı mehmet emin birpınar açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Gümüşhane çevre şehircilik bakan yardımcısı mehmet emin birpınar açıklamalarda bulundu
6 saat önce
GÜMÜŞHANE Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:40 Kaynak: DHA
GÜMÜŞHANE Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar açıklamalarda bulundu
Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist sınır dışı edildi Kadına şiddet bitmiyor! Vicdansız koca, karısını sokak ortasında bıçakladı Ayşenur'a cinsel saldırıda bulunup, intiharına neden olan kuzeni yakalandı İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu