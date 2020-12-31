Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Ecir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ecir, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğraflarını seçen Ecir, haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in " Van'da çığ felaketi" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Fotoğrafları birbirinden güzel, anlamlı bulduğunu ve seçimde zorlandığını ifade eden Ecir, AA muhabirlerini başarılı çalışmaları için tebrik etti.