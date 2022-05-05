Gümüşhane dağları Mayıs ayında beyaza büründü - Son Dakika
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Gümüşhane dağları Mayıs ayında beyaza büründü

05.05.2022 10:47

Gümüşhane dağları Mayıs ayında beyaza büründü Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beklendiği üzere yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Gümüşhane dağları Mayıs ayında beyaza büründü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beklendiği üzere yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'in bin 500 metre ve üzerindeki yerlerde karla karışık kar yağışı beklentisi Gümüşhane'de gerçekleşti.

Dün gece kentin 2 bin metre ve üzerindeki bölgeleri yeniden kar yağışıyla tanışarak beyaza büründü. Başta Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, Limni Gölü Tabiat Parkı ve Cami Boğazı yaylaları olmak üzere çok sayıda zirve kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Birkaç gündür mevsim normallerinin altında bir sıcaklığın ve yağmur yağışının etkili olduğu kentte yükseklerin beyaza bürünmesiyle kent merkezinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

Yağışlı ve soğuk havanın etkisini bir süre daha devam ettirmesi beklenirken düşen sıcaklıkla birlikte çiçekte olan ağaçlarda zirai don gerçekleşebileceği değerlendiriliyor.

Gümüşhane dağları Mayıs ayında beyaza büründü
Gümüşhane dağları Mayıs ayında beyaza büründü
Gümüşhane dağları Mayıs ayında beyaza büründü
Gümüşhane dağları Mayıs ayında beyaza büründü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gümüşhane, Mayıs, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümüşhane dağları Mayıs ayında beyaza büründü - Son Dakika


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