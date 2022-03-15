Gümüşhane dağlarının süsü yaban keçilerinin sayısı bini aştı - Son Dakika
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Gümüşhane dağlarının süsü yaban keçilerinin sayısı bini aştı

15.03.2022 12:05

Gümüşhane dağlarının süsü yaban keçilerinin sayısı bini aştı Coğrafyasının yüzde 60'ını oluşturan dağlarında günden günde yaban hayvanı çeşitliliği artan Gümüşhane'de sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçilerinin sayısı bini aştı.

Gümüşhane dağlarının süsü yaban keçilerinin sayısı bini aştı

GÜMÜŞHANE - Coğrafyasının yüzde 60'ını oluşturan dağlarında günden günde yaban hayvanı çeşitliliği artan Gümüşhane'de sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçilerinin sayısı bini aştı.

600 metreden 3 bin 331 metreye kadar oluşan rakım farkı, Türkiye'de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal iklim ve Karadeniz ikliminin görüldüğü Gümüşhane'de son yıllarda yaban keçilerinin sayısı hızla artıyor.

'Gümüşhane dağlarının süsü' olarak adlandırılan ve koruma altında olan Yaban Keçilerinin son yıllarda ikiz doğurması, koruma ve gözlem çalışmalarının sürekli yapılması, vatandaşların da bu konuda hassas olması ve Gümüşhane'nin kaçak avlanma oranı en az olan iller arasında yer alması bu artışta etkili oldu.

Kentte bazı yerleşim yerlerine yakın noktalarda yaşayan yaban keçileri kalabalık sürüler halinde gezerken, çoğu zaman köy yollarına inerek su ihtiyacının ardından tuz ihtiyacını gidermek için beton ve kayaları yalıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından sürekli kontrol edilen yaban keçileri önceki gün vatandaşların aracının önünde görüntülendi. 15'ten fazla bireyin bulunduğu sürüyü cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar asaleti ve masumiyetiyle gören herkesi etkileyen hayvanları bir süre kayıt altına aldı.

Beton yolda bir süre birbirleriyle oynayan genç ve yaşlı bireylerin bulunduğu sürü daha sonra aracı fark edince hızla kayalara tırmanarak alandan uzaklaştı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listede "Savunmasız" kategorisinde yer alan ve koruma altındaki bir tür olan "Capra aegagrus" bilimsel adlı Yaban Keçileri Gümüşhane'de 20 farklı lokasyonda gözlenebiliyor.

Gümüşhane dağlarının süsü yaban keçilerinin sayısı bini aştı
Gümüşhane dağlarının süsü yaban keçilerinin sayısı bini aştı
Gümüşhane dağlarının süsü yaban keçilerinin sayısı bini aştı

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Gümüşhane, Karadeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümüşhane dağlarının süsü yaban keçilerinin sayısı bini aştı - Son Dakika


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