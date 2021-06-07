GÜMÜŞHANE - 1,5 kilogram bonzai ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Gümüşhane'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1520,46 gram bonzai ile çeşitli uyuşturucu madde, para ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir uyuşturucu madde satışı yaptığı şüphesiyle takibe aldığı U.A'ya ait eve operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğinin de katılımıyla evde arama yapan ekipler, saksılara dikili vaziyette 15 kök Hint keneviri, 3,88 gram kokain, 6,6 gram metamfetamin, 10 parça halinde toplam 1520,46 gram bonzai, 4 bin 260 gram bonzai yapımında kullanılan tütün, 12 bin 445 lira, bir hassas terazi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan ürünler ile 8 tabanca fişeği ele geçirdi.

U.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.