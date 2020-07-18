Gümüşhane'de 1 köy karantina altına alındı - Son Dakika

Gümüşhane'de 1 köy karantina altına alındı

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kaletaş köyünde 5 kişinin testi pozitif çıkınca köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kaletaş köyünde 5 kişinin testi pozitif çıkınca köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

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İl merkezine 33 kilometre uzaklıktaki köyde 5 kişinin test sonuçları pozitif çıkınca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplanarak bugünden itibaren köyde karantina kararı aldı.


Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez İlçe Kaletaş Köyü'nde 5 kişinin koronavirüs (covid 19) testi pozitif çıkmış olup, filyasyon çalışmaları neticesinde kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde bugün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi.


Köy giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 20:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de 1 köy karantina altına alındı - Son Dakika
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