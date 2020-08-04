Gümüşhane'de 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Gümüşhane'de 1 köy karantinaya alındı

GÜMÜŞHANE'de, merkeze bağlı Boğalı köyü, koronavirüs vakası görülmesi üzerine karantina altına alındı.

GÜMÜŞHANE'de, merkeze bağlı Boğalı köyü, koronavirüs vakası görülmesi üzerine karantina altına alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakası görülen Boğalı köyünde, karantina uygulanmasına karar verdi. Kararla ilgili Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ilçe Boğalı köyünde yaşayan bazı vatandaşlarımızın Covid -19 testi pozitif çıkmıştır. Filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi.



Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 05:13

Kaynak: DHA

Son Dakika

Edirne'de sezonun ilk ayçiçeğini getiren çiftçiye 100 litre mazot hediye edildi

Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu

Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi

Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz

Antalyalı turizmciler ikinci bayramını yaşamak için Rus turistleri bekliyor

Sivasspor, Jorge Felix ile iki yıllık sözleşme imzaladı

Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir

Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı

Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü

İspanyol efsane kaleci Iker Casillas futbolu bıraktı

Elektrikli scooter ile yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı

Son Dakika: Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır

7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum

Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki

Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi