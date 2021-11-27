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Gümüşhane'de 110 personelle gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika

Gümüşhane'de 110 personelle gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

27.11.2021 09:30
Gümüşhane'de 110 personelle gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Gümüşhane'de 110 personelle gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı Gümüşhane'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan 4,8 büyüklüğündeki deprem senaryosu çerçevesinde 110 personelle 2 ayrı bölgede saha ve masabaşı tatbikatı yapıldı.

Gümüşhane'de 110 personelle gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan 4,8 büyüklüğündeki deprem senaryosu çerçevesinde 110 personelle 2 ayrı bölgede saha ve masabaşı tatbikatı yapıldı.

Gümüşhane'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis, UMKE, Gümüşhane Belediyesi İtfaiyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve AKSA elektrik ekiplerinden 110 personelin katılımıyla afetlere hazırlanma ve afetlerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla daha önce hazırlanan senaryo kapsamında 4,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kaya düşmesi, yangın, tahliye ve müdahale işlemleri gerçekleştirildi.

Tatbikat Gümüşhane 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne düşen acil yardım ihbarıyla başladı. Deprem haberinin alınması ile Afet Acil Durum Yönetim Merkezi 26 çalışma grubunun tamamı ile görevine başladı. Senaryo gereği ilk olarak Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,8'lik depremin ardından merkeze bağlı toplam 87 nüfusa sahip Süngübayır Köyünde yaklaşık 20 yapının depreme bağlı kaya düşmeleri nedeniyle yıkılması ayrıca köy konağında kalan yaklaşık 15 kişilik turist kafilesinin bulunduğu binada yangın çıkması nedeni ile mahsur kalması senaryosu işlendi.

Senaryo gereği merkeze bağlı Tekke köyünde ise 84 öğretmen ve öğrencinin bulunduğu Tekke ilkokulunda kaya düşmesi nedeniyle okul binasında mahsur kalan öğretmen ve öğrenciler tahliye, arama ve kurtarma, sağlık ve psikososyal destek çalışma gruplarınca kurtarıldı.

Tatbikat, ilgili tüm kurumların koordineli hareketiyle hiçbir aksaklık olmadan sona ermiştir.

"AFAD köyümüze 29 dakikada geldi"

Tatbikat kapsamında köyünde hayata geçirilen senaryo ile ilgili konuşan Süngübayır Köy Muhtarı Servet Söğüt, "Şu anda Süngübayır köyündeyiz. Deprem nedeniyle köyümüzde kaya düşmesi oldu iki tane yaralı var, AFAD geldi yaralılarımızı kurtardık. İki tane de ineğimiz vardı onlar kurtarıldı, burası uzak bir köy AFAD 29 dakikada geldi buraya Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Tekke Köyü İlkokulu'nda gerçekleştirilen tatbikata katılan Gümüşhane AFAD Gönüllüsü Kazım Aşkın da "2017 yılında AFAD gönüllülük sistemine kaydoldum. 2019'da ilk eğitimlerimizi almaya başladık. Şu anda yerel tatbikatı kapsamında Tekke Köyü İlkokulu'nda tatbikatımızı gerçekleştirdik. Tatbikatta öğretmen ve öğrencilere deprem sırasında ne yapılması gerektiği ile ilgili tatbikat yapıldı" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane'de 110 personelle gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
Gümüşhane'de 110 personelle gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
Gümüşhane'de 110 personelle gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
Gümüşhane'de 110 personelle gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
Gümüşhane'de 110 personelle gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
Gümüşhane'de 110 personelle gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
Gümüşhane'de 110 personelle gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
Gümüşhane'de 110 personelle gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Gümüşhane, Deprem, AFAD, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de 110 personelle gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gümüşhane'de 110 personelle gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika
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