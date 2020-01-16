Gümüşhane'de 112 polisle narkotik uygulaması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de 112 polisle narkotik uygulaması yapıldı - Son Dakika

Gümüşhane'de 112 polisle narkotik uygulaması yapıldı

6 saat önce

Gümüşhane'de, emniyet müdürlüğünce 112 personel ve 30 ekiple narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de 112 polisle narkotik uygulaması yapıldı, System.String[]

Gümüşhane'de, emniyet müdürlüğünce 112 personel ve 30 ekiple narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan uygulamada, sabit nokta yol kontrolü, narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen metruk binalar ve yapımı devam eden veya tamamlanamayan inşaatların bulunduğu bölgelerde ve umuma açık mekanlarda, şüpheli görülen şahıslar üzerinde denetimler gerçekleştirildi.

Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam farklı zaman aralıklarında gerçekleştirilen uygulamada 112 personel ve 30 ekibin görev yaptığını bildirdi.

Narkotik uygulamasına ekiplerin yanı sıra narkotik köpeğinin de katıldığını vurgulayan Karataş, "Titizlikte yapılan uygulamalarda 33 metruk bina, 102 araç kontrol edilmiştir. Yapılan kontrollerde, 580 şahıs sorgulanmış, aranması olduğu tespit edilen bir şahıs yakalanmıştır. Vatandaşımızın huzuru ve güveni için ekiplerimiz her zaman olduğu gibi görev başındadır." ifadesine yer verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümüşhane, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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