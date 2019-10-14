Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de 116 bin 980 dekar arazi su ile buluştu
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de 116 bin 980 dekar arazi su ile buluştu

Gümüşhane'de 116 bin 980 dekar arazi su ile buluştu

1 saat önce

Gümüşhane'de, bu yıl 116 bin 980 dekar tarım arazisinin sulanmasıyla ülke ekonomisine 54 milyon lira katkı sağlandı.

Gümüşhane'de 116 bin 980 dekar arazi su ile buluştu, System.String[]

Gümüşhane'de, bu yıl 116 bin 980 dekar tarım arazisinin sulanmasıyla ülke ekonomisine 54 milyon lira katkı sağlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam edildiğini bildirdi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını ve bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ettiklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Gümüşhane ilimizde 22 Nisan tarihinde başlayan sulama sezonu 1 Ekim tarihinde tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Gümüşhane ilimiz ve ilçelerimizde toplam 116 bin 980 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Gümüşhane il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 116 bin 980 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 54 milyon lira katkı sağlanmıştır."

Aydın, tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsediklerine vurgu yaparak, çalışmalarının bu yönde sürdüğünü belirtti.

Gümüşhane, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küresel fonlar altın yatırımında tüm zamanların rekorunu kırdı
Son dakika: Erdoğan'dan Münbiç konusunda Şam-YPG anlaşmasına ilk yorum: Biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız Son Dakika: Türk jetleri mühimmat ikmali yapan teröristleri bombaladı Siyasete yıllarını veren Devlet Bahçeli ilk kez sakal bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 12:02:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de 116 bin 980 dekar arazi su ile buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]