Gümüşhane'de 142 yıllık tarihi Sarı Mektep'te restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika
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Gümüşhane'de 142 yıllık tarihi Sarı Mektep'te restorasyon çalışmaları başladı

02.09.2021 01:52

İçerisinde tescilli birçok kültürel yapının bulunduğu Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye mahallesinde önemli kültürel yapılardan bir tanesinde daha restorasyon çalışmaları başladı.

İçerisinde tescilli birçok kültürel yapının bulunduğu Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye mahallesinde önemli kültürel yapılardan bir tanesinde daha restorasyon çalışmaları başladı.

Osmanlı döneminde yapılan ve halk arasında sarı mektep olarak bilinen okul binası, tarihi Süleymaniye Mahallesindeki taş işçiliğin güzel örneklerinden biriydi. Yıllardır restore edilmeyi bekleyen ve Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in yoğun gayretleri ile projeleri tamamlanarak ihalesi yapılan binada İl Özel İdaresince yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandı.

Süleymaniye'deki 142 yıllık sivil mimari örneği yapının önemli tarihi ve kültürel eserlerden biri olduğunu ifade eden Vali Kamuran Taşbilek, "Süleymaniye Mahallemizde, çok sayıda tescilli eser ve sivil mimari örneklerinin yer aldığı tarihi dokunun içerisinde geçmişte restorasyonu yapılan Sultan Süleyman Han Cami, Küçük Mescit, yol, hazire, konut, kilise gibi eserler mevcut. Şimdi de tarihi sarı mektebin restorasyonu başladı. Yapılacak olan restorasyon çalışmaları ile yapının taşıyıcı ayakları, binanın zarar gören duvarları, kalem işleri, elektrik ve aydınlatma tesisatı yapılarak Kent Belleği Müzesi ve kütüphane/kitap kafe olarak halkımızın hizmetine kazandırmayı düşünmekteyiz. Bir kısım ödeneği DOKA tarafından karşılanacak olan proje Süleymaniye Mahallesi'ne çok büyük değer katacak, çok önemli bir proje. Süleymaniye'de gerçekleştirilen, tarihi ve kültürel mirası koruma çalışmaları kapsamında yapımı devam eden ve planlanan restorasyon ve restitüsyon çalışmalarının hızlı, nitelikli ve amacına uygun tamamlanması için tüm kurumların çalışmalarını yakınen takip etmekteyiz" dedi. Haber Merkezi

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Gümüşhane'de 142 yıllık tarihi Sarı Mektep'te restorasyon çalışmaları başladı - Son Dakika


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