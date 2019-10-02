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Gümüşhane'de 15 gündür kayıp olan şahıs baygın halde bulundu

21 dakika önce

Gümüşhane'de 15 gündür kayıp olan şahıs baygın halde bulundu Şahıs arama ekiplerinden kaçarken yakalandıGÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 15 gün önce kaybolan ve psikolojik sorunları olduğu bildirilen Servet Eser, arama kurtarma ekiplerinden kaçarken baygın halde bulundu.

Gümüşhane'de 15 gündür kayıp olan şahıs baygın halde bulundu

Şahıs arama ekiplerinden kaçarken yakalandı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 15 gün önce kaybolan ve psikolojik sorunları olduğu bildirilen Servet Eser, arama kurtarma ekiplerinden kaçarken baygın halde bulundu.

Aşut köyünde yaşayan 2 çocuk babası 47 yaşındaki Eser, 17 Eylül tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları daha önceden de kaybolup geri gelen Eser'in eve geri dönmemesi üzerine durumu 21 Eylül tarihinde güvenlik güçlerine bildirdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma, Kelkit Belediyesi İtfaiye ekipleri ve köylülerden oluşan ekipler günlerce Eser'e ulaşmak için bölgede arama ve tarama yaptı. Jandarmanın iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarının sonunda Eser, bugün daha önce her gün arama çalışması yapılan Aşut köyünün üst tarafında baygın halde bulundu.

Psikolojik sorunları olduğu tahmin edilen ve günlerdir açlığın etkisiyle bitkin ve baygın halde ekiplerden kaçarken yakalanan Eser, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Cep telefonu kullanmadığı için sinyal takibi de yapılamayan Eser'in 15 gün boyunca arazide kendisini arayan ekiplerden gizlendiği tahmin ediliyor.

Gümüşhane'de 15 gündür kayıp olan şahıs baygın halde bulundu

Gümüşhane, Kelkit, Eylül, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:49 Kaynak: İHA
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