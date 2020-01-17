Gümüşhane'de 19 bin 368 öğrenci karne aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de 19 bin 368 öğrenci karne aldı - Son Dakika

Gümüşhane'de 19 bin 368 öğrenci karne aldı

13 dakika önce

Gümüşhane'de 19 bin 368 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Gümüşhane'de 19 bin 368 öğrenci karne aldı, System.String[]

Gümüşhane'de 19 bin 368 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Tekke Köyü İlkokulu'nda düzenlenen törene Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkan Vekili Özcan Ulutaş, okul idarecileri, öğretmenler ile veliler katıldı.

Vali Taşbilek, karne dağıttığı öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

Öğrencilere tatil süresince bol bol eğlenmelerini öneren Taşbilek, iyi beslenmelerini ve kitap okumalarını da tavsiye etti.

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:00 Kaynak: AA
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