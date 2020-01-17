Gümüşhane'de 19 bin 368 öğrenci karne aldı - Son Dakika

Gümüşhane'de 19 bin 368 öğrenci karne aldı
13 dakika önce
Gümüşhane'de 19 bin 368 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:00 Kaynak: AA
Gümüşhane'de 19 bin 368 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Tekke Köyü İlkokulu'nda düzenlenen törene Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkan Vekili Özcan Ulutaş, okul idarecileri, öğretmenler ile veliler katıldı.
Vali Taşbilek, karne dağıttığı öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.
Öğrencilere tatil süresince bol bol eğlenmelerini öneren Taşbilek, iyi beslenmelerini ve kitap okumalarını da tavsiye etti.
Son Dakika Küçük kız çok sevdiği pembe gelinliğiyle son yolcuğuna uğurlandı Eve çağırdıkları öğrenciyle cinsel ilişkiye giren öğretmenlerden biri tutuklandı, diğeri kovuldu 18 milyon öğrenci karnelerini aldı! Yarıyıl tatili başladı Sevgilisini öldüren emekli öğretmene 25 yıl hapis cezası verildi