Gümüşhane'de 2 ayrı kazada 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Gümüşhane'de 2 ayrı kazada 9 kişi yaralandı

Gümüşhane'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Gümüşhane- Bayburt karayolunun Kale köyü mevkiinde meydana geldi. Gümüşhane istikametine ilerleyen Çetin Ataş (43) yönetimindeki 24 AA 387 plakalı silobas tır, henüz bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelen Tuncer Sökmen (34) yönetimindeki 28 DC 217 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada tır sürücüsü Ataş hafif şekilde yaralanırken hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sökmen ve aynı araçta bulunan Mustafa Tokmak (29), Hasan Çalık (22) ve Kübra Yılmaz (25) yaralandı. Sağlık durumu iyi olan yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Bu kazadan 2 saat sonra 8 kilometre uzaklıkta bulunan Tekke köyü girişinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Tekke köyü Organize Sanayi Bölgesi yol ayrımında mevkiinde meydana gelen kazada Bayburt istikametine ilerleyen Canberk Özdamar yönetimindeki 29 AK 885 plakalı otomobil, bakım çalışması nedeniyle tek yöne düşürülen bölünmüş yolda karşı yönden gelen Okan Ertürk yönetimindeki 28 BB 222 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 29 plakalı aracın sürücüsü Özdamar ve yanındaki Ziya Dede ile 28 plakalı aracın sürücüsü Ertürk ile eşi Hayriye Ertürk ve çocuğu İrem Ertürk yaralandı.


Kazanın ardından otomobilde sıkışan Hayriye Ertürk AFAD ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılırken, yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Bayburt, Kale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 22:57 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de 2 ayrı kazada 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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