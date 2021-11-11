Üye Girişi
Gümüşhane'de 2 bin 500 fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Gümüşhane'de 2 bin 500 fidan toprakla buluştu

11.11.2021 17:57
Gümüşhane'de 2 bin 500 fidan toprakla buluştu

Gümüşhane'de, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 2 bin 500 fidan toprakla buluştu.

Gümüşhane'de, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 2 bin 500 fidan toprakla buluştu.

Karşıyaka Mahallesi mesire alanında 500 sarıçam, 1500 huş, 500 akasya fidanının dikimi için düzenlenen törene, Vali Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, protokol üyeleri, öğrenciler, sivil toplum örgütü üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Taşbilek, törende yaptığı konuşmada, dağları, ovaları ve ulaşılabilecek her yeri fidanla buluşturmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yılki hedefimiz 84 milyon nüfusumuzun her bir ferdi için 3 fidan dikerek 252 milyon hedefine ulaşmak. Bu yıl çok büyük orman yangını noktasında afetler, felaketler yaşadık. Adeta ciğerlerimiz yandı. Ormansız bir dünya çok kötü. O yeşilin yanıp simsiyah olduğunu, o ağaçların küllere döndüğünü gördüğümüz zaman ülkemizin tapu senetleri olan ağaçların yemyeşil haliyle kalmasının bizim için ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladık. Onun için bu yıl Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her yıl yapılanın çok daha büyüğü bir seferberlik ilan edildi. 252 milyon hedefine bu yıl evlatlarımızla, gençlerimizle beraber ulaşacağız. Gümüşhane'mizin dağını, taşını ormanla fidanla bezeterek devletimizin koyduğu bu hedefe ulaşma noktasında hep birlikte gayret edeceğiz."

Yapılan duanın ardından katılımcılar, alanda hazırlanan fidanları toprakla buluşturuldu.

Ercan Çimen, Gümüşhane, Karşıyaka, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de 2 bin 500 fidan toprakla buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında hayatını kaybetti 17:46 Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında hayatını kaybetti Bolu Belediyesi'nden gündem olacak nikah tarifesi: Üçüncü kez evlenen 50 bin lira, yabancılar 100 bin lira ödeyecek 17:31 Bolu Belediyesi'nden gündem olacak nikah tarifesi: Üçüncü kez evlenen 50 bin lira, yabancılar 100 bin lira ödeyecek Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı. 16:46 Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.
Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım 16:31 Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım Boğazını kestikten sonra ayağına taş bağlayıp sulama kanalına atmışlar 16:14 Boğazını kestikten sonra ayağına taş bağlayıp sulama kanalına atmışlar İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz 15:51 İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz
15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor 12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor

Son Dakika Haberleri
17:50 Ali Koç'un Mesut Özil sözleri taraftarı sinirlendirdi! Tepkiler arka arkaya gelmeye devam ediyor
17:31 Bolu Belediyesi'nden gündem olacak nikah tarifesi: Üçüncü kez evlenen 50 bin lira, yabancılar 100 bin lira ödeyecek
17:25 Boşandığı eşini öldüren adam, cinayetten sonra hamama gitmiş
17:05 Ali Koç, çok konuşulan seçim iddialarına cevap verdi: Bizim görev süremiz belli
16:53 Fenerbahçe taraftarına Ali Koç'tan çarpıcı tepki: Yakışıyor mu?
16:46 Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.
16:37 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı
16:31 Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım
16:23 Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak
16:14 Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Vitor Pereira'nın arkasındayız
Ali Koç'un Mesut Özil sözleri taraftarı sinirlendirdi! Tepkiler arka arkaya gelmeye devam ediyor Ali Koç'un Mesut Özil sözleri taraftarı sinirlendirdi! Tepkiler arka arkaya gelmeye devam ediyor         
17:51
Depozito yönetim sistemi 2022 Ocak ayında başlıyor Depozito yönetim sistemi 2022 Ocak ayında başlıyor         
17:40
Boşandığı eşini öldüren adam, cinayetten sonra hamama gitmiş Boşandığı eşini öldüren adam, cinayetten sonra hamama gitmiş         
17:26
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı         
16:38
Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak         
16:23
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 18:02:20. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de 2 bin 500 fidan toprakla buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement