Gümüşhane'de 2 ev ve ahır küle döndü - Son Dakika

Gümüşhane'nin merkeze bağlı ve en uzak köyü olan Boğalı'da çıkan yangında 2 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, köyün Kacili Mahallesi'nde Üzeyir Demirbilek ve İsmet Anaç'a ait evlerde sabah erken saatlerde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın çıktı.

Binaların ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın sırasında evde olan vatandaşlar ve çocuklar kendilerini pencerelerden dışarıya atarak kurtardı. Komşularının yardımıyla da evlerinin altındaki ahırlarda bulunan büyükbaş hayvanları kurtaran vatandaşlar daha sonra yangına müdahale etti.

Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerinin kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki köyde çıkan yangına müdahale ve soğutma çalışması yaptığı olayda vatandaşlar panikle cep telefonlarını bile evde unuttular, küle dönen ev ve ahırlarda kullanılabilir hiçbir eşya kalmadı.

Evleri küle dönen vatandaşların köyde boş olan 2 eve yerleştirileceği, okulların açılmak üzere olduğu dönemde mağdur olan vatandaşların zor zamanda kendilerine uzanacak bir yardım eli beklediği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE