Gümüşhane'de 2 köy ve 1 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 köy ve bir mahallede karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kürtün ilçesinin Gürgenli ve Kızılcadam köyleri ile Özkürtün beldesinin Cayra Mahallesi'nde, Kovid-19 pozitif vaka ile temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili köyler ile mahallede bugünden itibaren yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.