Gümüşhane'de 2019 yılında 5 otobüs kazası yaşandı - Son Dakika

Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında otobüs kazalarının önlenmesine yönelik değerlendirme ve tedbir toplantısı düzenlendi.



Valilik Toplantı salonunda sektör temsilcileri ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Taşbilek, "Bugün ülkemizin her yanında eşzamanlı olarak bu toplantı yapılıyor. Kazasız belasız bir şekilde sefer yapabilmeleri, çalışmalarını yürütebilmeleri, bu bağlamda alınabilecek tedbirler, kış lastiği başta olmak üzere şoförlerimizin dinlendirilerek çalıştırılması, yeterli şoför çalıştırılması, araçlarda eksik hususlar bulundurulmamasıyla alakalı olarak bir araya geldik" dedi.



Otobüs firmalarının şehirlerarasında çok nitelikli bir yol hizmeti sunduklarını kaydeden Vali Taşbilek, "Özellikle bu kış döneminde selametle gidip gelelim. Lastiğimize, yolumuza, şoförümüze dikkat ederek çalışalım" dedi.



"Şoförlerimiz taşıdığı insanları emanet olarak görerek yola gitmeliler"



Salonda bulunan otobüs firması işletmecilerine on numara yağı asla kullanmamaları yönünde ifadelerde bulunan Vali Taşbilek, "On numara yağ işinden uzak durmak lazım. Asla kullanmayınız. Otobüslerimiz 45-50 kişiyi taşıyor. Şoförlerimiz bu bilinçle, bu duyarlılıkla taşıdığı insanları emanet olarak görerek yola gitmeliler. Yeterli sayıda şoför bulundurup dinlenerek yola çıkmaları gerek. Hızlı gitmek yolunu kısaltmaz. Otobüste bulunan vatandaşlarımızın can güvenliği göz önünde bulundurarak yola gitsinler. Emniyet kemerine şoförlerimiz ve yolcularımız dikkat etmeli. Muavinler otobüse bindiklerinde yolcuları uygun bir dille 'Kemeriniz bağlı mı?' desin" diye konuştu.



"Gümüşhane'de sürücü sayısı 52 bin 434'e yükseldi"



Trafikten sorumlu 3.Sınıf Emniyet Müdürü İl Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Sarısoy ise toplantıda yaptığı sunumda kanuni düzenlemeler hakkında katılımcılara bilgiler aktararak Gümüşhane'nin nüfusunun bir önceki yıla göre düşmesine rağmen araç sayısının arttığını, bu bağlamda sürücü sayısının da yüzde 3,3 oranında artarak 52 bin 434'e yükseldiğini söyledi.



Emniyet kemerinin önemine vurgu yapan ve 31 Ağustos 2018 tarihinde başlayan "Emniyet kemeri ile hayata bağlanın" projesi kapsamında Gümüşhane'de emniyet kemeri kullanma oranının yüzde 25'lerden yüzde 71'lere yükseldiğinin altını çizen Sarısoy, polis görev sahasında 2019 yılında meydana gelen kaza sayısında da ciddi oranda düşüş yaşandığını sözlerine ekledi.



Gümüşhane'de 2019 yılında 5 otobüs kazası oldu



Son 5 yıl içinde Gümüşhane'de toplam 49 otobüs kazasının gerçekleştiğini, 2019 yılında 5 kazanın gerçekleştiğini ifade eden Sarısoy, kazalara en çok sebebiyetin hız olduğuna dikkati çekti.



Sarısoy, otobüste yolu olarak bulunanların mutlaka emniyet kemeri takmaları gerektiğine değinerek, sürücülerin çalışma ve dinlenme sürelerine dikkat edilmesi, şoförlerin sürüş esnasında dikkat dağıtacak eylemlerden uzak durmalarının sağlanması, uykusuz, yorgun, tecrübesiz, kaptan ve 2.kaptanlar ile yola çıkılmaması, hız ve sollama kurallarına riayet edilmesi, sürücülerin araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları, kış şartlarına uygun lastik kullanmaları, araç ve lastik bakımlarının zamanında ve eksiksiz yapılması konusunda uyarılarda bulundu.



İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Jandarma Yarbay Serdar Çelik ise görev sahasıyla ilgili bilgi aktararak 8 trafik timiyle görev yaptıkları bilgisini verdi.



Sunumların ardından söz alan sektör paydaşları, firma temsilcileri ve oda başkanları Gümüşhane firmaları olarak kesinlikle on numara yağ kullanmadıklarını, mevcut otogarla ilgili sıkıntıları olduğundan bahsetti. - GÜMÜŞHANE