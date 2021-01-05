Gümüşhane'de 2020 yılında 2 bin 450 gıda denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Gümüşhane'de 2020 yılında 2 bin 450 gıda denetimi gerçekleştirildi

05.01.2021 14:50
Gümüşhane'de 2020 yılında 2 bin 450 gıda denetimi gerçekleştirildi, System.String[]

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri 2020 yılında 2 bin 450 gıda denetimi gerçekleştirdi, 7 işletmeye 85 bin TL idari para cezası uyguladı.

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri 2020 yılında 2 bin 450 gıda denetimi gerçekleştirdi, 7 işletmeye 85 bin TL idari para cezası uyguladı.

İl genelinde faaliyet gösteren bin 414 adet satış, toplu tüketim ve üretim işletmesinde riske dayalı, Alo Gıda şikayetleri, Bakanlık ve İl Müdürlüğü yıllık kontrol planları ve tüketici şikayetleri doğrultusunda 2 bin 450 adet denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 7 işletmeye toplam 85 bin TL idari para cezası uygulandı.

Gümüşhane'de gıda işletmelerine yönelik denetimlerin kesintisiz sürdüğünü belirten Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Metin Yalvaç, "Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle gıda denetimlerimiz daha da sıklaştırılarak, İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli gıda denetim ekiplerimiz tarafından 2020 yılında 2 bin 450 gıda denetimi gerçekleştirilmiştir" dedi.

2020 yılı içerisinde Alo Gıda 174 hattına gelen 37 şikayetle ilgili işletmelerde denetimler yapıldığını ifade eden Yalvaç, "Bakanlığımızca ürün ve risk bazlı olarak hazırlanan yıllık denetim programları çerçevesinde, İl ve İlçe Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yapılan gıda denetim faaliyetleri 2020 yılında da aralıksız devam etmiştir. Denetlenen işyerlerinde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığının kontrolü yapılırken, işletme sahipleri ve çalışanlarına Covid-19 salgını hakkında ve alınması gereken tedbirler hakkında detaylı bilgiler verilerek, insan sağlığını tehlikeye atacak tüm unsurların ortadan kaldırılması maske, mesafe ve hijyen hususlarının esnetilmeden devam edilmesi, işletmelerin kurallara mutlaka uyması yönünde uyarılar yapılıyor" diye konuştu.

Yalvaç, pandemi döneminin başladığı günden itibaren kurum olarak rutin gıda denetimleri ve Covid-19 hastalığı bilgilendirme çalışmaları yanında salgın sürecinde tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimleri daha da artırdıklarını belirterek, "Müdürlüğümüz Gıda Kontrol Ekipleri tarafından başta fırınlar ve pastaneler, unlu mamuller gibi üretim işletmelerinde, süt ve süt ürünleri işleme tesislerinde, et ve et ürünleri işleme tesislerinde; marketler, kasaplar, lokanta, kafe, kafeterya olmak üzere gıda satış yerleri ve paket servis yapan toplu tüketim yerlerinde denetimlerimiz ve bilgilendirme çalışmalarımız artarak devam edecektir. Gıda Kontrol Görevlileri tarafından yapılan bu denetimlerin daha etkin ve sürdürülebilir olması için vatandaşların gıda ile ilgili karşılaştıkları herhangi bir olumsuzluk durumunda 7 gün 24 saat iletebilecekleri Alo 174 Gıda Hattına veya 0501 174 0 174 WhatsApp gıda ihbar hattına bildirmeleri gerekmektedir" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de 2020 yılında 2 bin 450 gıda denetimi gerçekleştirildi

Para Cezası, Türk Lirası, Gümüşhane, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gümüşhane'de 2020 yılında 2 bin 450 gıda denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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