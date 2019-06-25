Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de 21 Kıbrıs gazisine madalya
Son Dakika Güncel Haber

Gümüşhane'de 21 Kıbrıs gazisine madalya

1 saat önce

Gümüşhane'de, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve beratları verildi.

Gümüşhane'de 21 Kıbrıs gazisine madalya, System.String[]
Gümüşhane'de, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve beratları verildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan madalyaların verilmesi amacıyla Valilik Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi.
Vali Kamuran Taşbilek, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yapılan kahramanlığın bir şükran ifadesi olarak gönderilen madalya ve beratları, gazilere tevcih ettiklerini söyledi.
Kıbrıs'ın kutsal bir vatan toprağı olduğunu vurgulayan Taşbilek, şunları kaydetti:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Barış Harekatı'nda göstermiş olduğunuz kahramanlık nedeniyle o minnetin ve şükranın ifadesi olarak sizlere tevcih edilmek üzere gönderilen madalyaların bir kısmını bugün sizlere verdik. Geri kalanlar 19 Eylül Gaziler Günü'nde daha büyük ve geniş katılımlı bir törenle KKTC'nin minnet duygularını ifade eden gazilik madalyalarını sizlere tevcih edeceğiz. Bugün bir kısmını gazilerimizle sohbet etmek, hal hatır sormak için bir araya gelerek madalyalarını verelim istedik."
Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Celil Tanguroğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Numan Orhan ve ilgililerin katıldığı törende Vali Taşbilek, 21 Kıbrıs gazisine madalya ve beratını takdim etti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:44 Kaynak: AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gümüşhane, Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'nun odasından indirilmişti! Atatürk tablosuyla ilgili önemli gelişme Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sanıkları hakim karşısına çıktı: Verilecek cezaya razıyım Ekrem İmamoğlu, kendisinin ve ailesinin mal varlığını açıkladı Meral Akşener, Bakan Hulusi Akar'a görüşmede ne sorduğunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 15:29:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de 21 Kıbrıs gazisine madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]