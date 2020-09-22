Gümüşhane'de 25 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torul ilçesinin Harmancık köyünde yaşayan H.Ş'nin evine operasyon düzenledi.

Gümüşhane 'de uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik bir eve düzenlenen operasyonda 25 kök kenevir ele geçirildi.

AK Parti'den "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek" haberleriyle ilgili açıklama: Kesinleşen bir şey yok