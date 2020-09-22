Gümüşhane'de uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik bir eve düzenlenen operasyonda 25 kök kenevir ele geçirildi.
Kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torul ilçesinin Harmancık köyünde yaşayan H.Ş'nin evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, ev ve bahçesinde bulunan 25 kök kenevire el konulurken H.Ş. hakkında soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 17:43 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de 25 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika