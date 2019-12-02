Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de 39 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de 39 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Gümüşhane'de 39 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

7 saat önce

Doğu Karadeniz'in iç kesimindeki Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de 39 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı, System.String[]

Doğu Karadeniz'in iç kesimindeki Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından şehir merkezinin zirveleri beyaza büründü.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar sonrası merkezde 5, Şiran ilçesinde 21, Kürtün'de 5, Köse'de 5 ve Kelkit'te 3 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi görevlileri, öncelikli olarak taşımalı eğitim yapılan ve diyaliz hastalarının bulunduğu köylerin yollarını ulaşıma açmak için 11 ekiple karla mücadele çalışması yürütüyor.

Doğu Karadeniz, Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:02 Kaynak: AA
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