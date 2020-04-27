Gümüşhane'de 4 bin 360 kişiye nakdi yardım yapıldı - Son Dakika

Gümüşhane'de 4 bin 360 kişiye "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında nakdi yardım yapıldı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekonomik İstikrar Paketi Destek Programı kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Pandemi Sosyal Destek Programı birinci fazda Gümüşhane'de 1792 kişiye biner lira yardım yapılarak 2022 sayılı kanun kapsamındaki maaşları ödendi. Devam eden süreçte uygulamaya geçen ikinci fazda ise 2 bin 568 vatandaşımıza biner lira ödeme yapılmıştır." ifadesine yer verildi.