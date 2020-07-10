Gümüşhane'de 4 kişi yedikleri mantardan zehirlendi - Son Dakika

Gümüşhane'de 4 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde doğadan topladıkları mantarları yiyerek zehirlenen 4 kişi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde doğadan topladıkları mantarları yiyerek zehirlenen 4 kişi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konaklı köyü kırsalından topladıkları mantarları yiyen Abdulsamet (76) ve Firuze İçimli (65) ile Gülsevim (58) ve Hatice Doğan (43) fenalaşınca 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şiran Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Bilinçlerini de kaybeden 4 kişi Erzurum'daki bir hastaneye sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Vatandaşların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Son zamanlarda sık sık meydana gelen mantar zehirlenmelerine dikkat çeken Gümüşhane İl Sağlık Müdürü Dr. Engin Pehlivan ise doğal ortamda yetişen mantarların bazılarının zehirli ve ölüme neden olabildiğine işaret etti.


Vatandaşların bu mevsimlerde doğadan sıkça mantar toplayıp tükettiğini kaydeden Pehlivan, "Zehirli olmayan mantarlar ile zehirli mantarlar aynı ortamda ve aynı zeminde yetişmektedir. Bunların birbirinden ayırt edilmesi de oldukça zordur. Bir mantarın rengine, kokusuna, fiziksel özelliğine bakarak zehirli olup olmadığını ayırt etmemiz mümkün değil" dedi.


Bulantı, ishal, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, göz bebeğinde küçülme, hipotansiyon, karın ağrısı şeklinde başlayan mantar zehirlenmesi belirtisi ile karşılaşanların mutlaka doktora gitmesi gerektiğini söyleyen Pehlivan, "Mantar zehirlenmesinde hasta öncelikle kusturulmalı. Kusturma, elle ya da tuzlu suyla gargara şeklinde yapılabilir. Eğer hastada ishal yoksa müshil ilacı kullanılarak bağırsakların temizlenmesi sağlanmalı ve hasta mutlaka doktora götürülmeli. Doktora, hastanın yediği mantardan numune de götürülmeli. Acil durumlarda Alo 114 Ulusal Zehir Danışma Hattı aranmalı. Bu hattan zehirlenme karşısında yapılması gerenler öğrenilmeli" ifadelerini kullandı.


Mantar zehirlenmesinin çok ciddi bir durum olduğunu ifade eden Pehlivan, "Asla bir şey olmaz deyip yememek gerekiyor. Eğer illa da vatandaş yemek istiyorsa daha önce tecrübeli birisinin tek tek irdelemesiyle gözden geçirelim. Şüpheye yer verecek mantarlardan uzak duralım" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Şiran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:36 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de 4 kişi yedikleri mantardan zehirlendi - Son Dakika
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