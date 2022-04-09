Gümüşhane'de 4 metreyi aşan kar kütleleriyle mücadele sürüyor - Son Dakika
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Gümüşhane'de 4 metreyi aşan kar kütleleriyle mücadele sürüyor

09.04.2022 12:57

Gümüşhane'de 4 metreyi aşan kar kütleleriyle mücadele sürüyor Gümüşhane'de İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri Nisan ayının ortalarına gelinen bugünlerde yüksekliği yer yer 4 metreyi aşan yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.

Gümüşhane'de 4 metreyi aşan kar kütleleriyle mücadele sürüyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri Nisan ayının ortalarına gelinen bugünlerde yüksekliği yer yer 4 metreyi aşan yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.

Bu yıl gerçekleşen yoğun kar yağışıyla yüksek kesimlerde metrelerce yüksekliğe ulaşan karın hava değişimi ile birlikte hızlı erimesi beraberinde heyelan ve kaya düşmesi tehlikesini doğurdu. Ekipler, bu tehditlere karşı grup yollarının alternatif bağlantı yollarını açarken, denizden 2 bin metre ve üzeri yükseklikteki alanlarda çalışmanın zorluklarını da yaşıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, Nisan ayının ortalarına yaklaşılırken yüksekliği yer yer 4 metreyi aşan kar kütlerini temizleyerek yolları açıyor.

Önceki yıllarda yaşandığı gibi bu yıl da Yağlıdere grup yolunda meydana gelebilecek heyelan ve kaya düşme tehdidine karşın Olucak bağlantı yolunu açarak olası afet durumunda bölgedeki köylerin il merkeziyle ulaşımını sağlayacak olan yoldaki çalışmayı gerçekleştiren iş makinesi operatörü Halit Tufan, 15 yıldır böyle bir kar görmediğini söyledi. Tufan, 10 günlük bir çalışma sonucu karla kaplı yolu açabildiklerini, bölgede kar kalınlığının yer yer 4 metreyi aştığını belirtti.

Gümüşhane'de 4 metreyi aşan kar kütleleriyle mücadele sürüyor
Gümüşhane'de 4 metreyi aşan kar kütleleriyle mücadele sürüyor
Gümüşhane'de 4 metreyi aşan kar kütleleriyle mücadele sürüyor

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Gümüşhane, Nisan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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