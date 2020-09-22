Gümüşhane'de 56 köyde EBA destek noktası kurulacak - Son Dakika

Gümüşhane'de, internet erişimi olmayan öğrencilerin çevrimiçi derslere katılımının sağlanması için 56 köyde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası kurulacak.

Kentte Kovid-19 nedeniyle uzaktan eğitime geçilen noktalarda öğrencilerin eğitim ve öğretiminin aksamaması için çalışmalar sürüyor.

Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu, Halk Eğitim Merkezi'nde internet altyapısı zayıf olduğu için eğitimde sıkıntı yaşandığı tespit edilen köylerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Anteplioğlu, açık okulun bulunmadığı köylerde yaşayan çocukların eğitimden uzak bırakılamayacağını söyledi.

Kırsal kesimde yaşayan, interneti veya bilgisayarı olmayan öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine dahil edilmesi gerektiğine işaret eden Anteplioğlu, "İmkanları olan var, olmayan var. Bizim amacımız Milli Eğitim Müdürlüğü ile EBA destek noktaları adı altında bu işi uygulayacağız. Muhtarlarımız olarak sizlerin de çok ciddi bir destek vermesi lazım, onu bekliyoruz. Altyapısını sağlayacağız. Hep birlikte inşallah bu çocuklarımızı da sisteme dahil edip kaliteli bir eğitim almalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ise Gümüşhane genelinde 66 EBA destek noktasının şu anda öğrencilerin hizmetinde olduğunu söyledi.

Merkez ilçede yapılan ön çalışma ile açık okulun bulunmadığı toplam 56 köyde de mini EBA destek noktaları oluşturacaklarını aktaran Doğan, "EBA destek noktalarımız için internet ve bilgisayarlar muhtarlarımıza temin edilecek, tutanak karşılığında muhtarlarımıza zimmetlenecektir. Salgın sona erip yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından teslim edilen malzemeler tekrar geri alınacak. Bu zorlu süreçte çocuklarımızı eğitim içinde tutabilmek amacıyla uygulamaya aldığımız EBA destek noktasında başarılı olabilmemiz için değerli muhtarlarımızdan desteklerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.