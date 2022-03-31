Gümüşhane'de 58. Kütüphane Haftası kutlandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de 58. Kütüphane Haftası kutlandı

31.03.2022 12:27
Gümüşhane'de 58. Kütüphane Haftası kutlandı

Gümüşhane'de "58. Kütüphane Haftası" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Gümüşhane'de "58. Kütüphane Haftası" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Mustafa Pala, programda yaptığı konuşmada, 58. Kütüphane Haftası'nın "Kütüphanede Hayat Var" sloganıyla kutlandığını söyledi.

Gençlerin kütüphaneden istifade etmesini, okuyarak kendilerini daha çok geliştirmesini arzu ettiklerini dile getiren Pala, şunları kaydetti:

"İnsan kütüphaneye gelince hayat buluyor, burada bir aydınlanma hissediyor. Buraya girer girmez, kitapları görünce insan okumasa bile aydınlanmanın başlangıcını yaşıyor. Buradaki gençlerimizin kütüphaneden istifade etmesini, çocukların okuyarak kendilerini daha çok geliştirmelerini arzu ediyoruz. Kütüphaneler insanlarla, gençlerle, çocuklarla dolu olduğu müddetçe anlamlı. Kütüphaneler bir milletin aslında en değerli hazinesi. Kütüphaneler bilgi hazinesidir, biz bu hazineleri hayatımıza aktarabildiğimiz oranda zenginizdir."

Programda, "Yalnızlığımda Kitapların Dostluğu" adlı skecin ardından kütüphaneden en fazla kitap alıp okuyanlara ödülleri verildi.

Program, kitap sergininin açılışının ardından sona erdi.

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'Kütüphanede Hayat Var' projesine Aksaray'dan anlamlı destek 'Kütüphanede Hayat Var' projesine Aksaray'dan anlamlı destek 'Kütüphanede Hayat Var' paneli yapıldı 'Kütüphanede Hayat Var' paneli yapıldı

Kütüphane Haftası, İstiklal Marşı, Gümüşhane, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de 58. Kütüphane Haftası kutlandı - Son Dakika


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