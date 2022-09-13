Gümüşhane'de evlerden para ve ziynet eşyası çalan 4 kadın tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gümüşhane'de evlerden para ve ziynet eşyası çalan 4 kadın tutuklandı

13.09.2022 16:55
Gümüşhane'de evlerden para ve ziynet eşyası çalan 4 kadın tutuklandı

Gümüşhane'de 6 evden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kadın tutuklandı.

Gümüşhane'de 6 evden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kadın tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hasanbey Mahallesi'ndeki 6 evden para ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi.

Araştırma sonucu hırsızlık olaylarını A.K, E.A, S.B. ve C.A'nın gerçekleştirdiği, şüphelilerin daha sonra araçla Bayburt'a doğru gittikleri tespit edildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak operasyonda, çaldıkları para ve altınlarla yakalanan 4 kadın Gümüşhane'ye getirildi.

Kayseri'den gelen ve haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerin, hırsızlık amacıyla dolaştıkları illerde kamufle olmak için zaman zaman yaşı küçük çocukları da kullanarak aile görüntüsü verdikleri belirlendi.

Emniyettekileri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Ağrı'da 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Ağrı'da 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gümüşhane, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de evlerden para ve ziynet eşyası çalan 4 kadın tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:14 İstanbul'da suya dev zam! İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi
16:11 "Babam yüzünden çocukluğum çok travmatikti" diyen Nadide Sultan yaşadıklarını anlattı
16:01 CHP'de iç savaş! Barış Yarkadaş: İmamoğlu Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istiyor
15:54 ABD'de Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı: Yıllık enflasyon oranı yüzde 8,3 ile beklentileri aştı
15:48 Online eğitim sırasında cinsel ilişkiye giren kız öğrencinin görüntüleri sosyal medyayı salladı
15:14 Şantajcı çeteye film gibi operasyon! İş adamını kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekmişlerdi
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Sosyal konut projesi kapsamında uyanıklık yapmaya çalışanlar evlerini kaybedecek
15:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda gergin anlar! Öfkelenen yaşlı kadın: Kalkarsam ümüğünü sıkarım
14:41 Hintli kadının kulağına yılan kaçtı! Doktorların yılanı çıkardığı anlar kameralarda
14:36 Avrupa'daki temsilcilerimiz tümüne UEFA'dan ceza! En büyük fatura Fenerbahçe'ye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 16:55:37. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de evlerden para ve ziynet eşyası çalan 4 kadın tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement