Gümüşhane'de 65 yaş üzeri çiftçilerin fidanları evlerine götürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de 65 yaş üzeri çiftçilerin fidanları evlerine götürüldü - Son Dakika

Gümüşhane'de 65 yaş üzeri çiftçilerin fidanları evlerine götürüldü

7 saat önce

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yerel meyve çeşitlerinin neslinin korunması amacıyla hayata geçirdiği projede 6 bin 100 adet fidanı dağıttı.

Gümüşhane'de 65 yaş üzeri çiftçilerin fidanları evlerine götürüldü, System.String[]

Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yerel meyve çeşitlerinin neslinin korunması amacıyla hayata geçirdiği projede 6 bin 100 adet fidanı dağıttı. Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü çiftçilerin fidanları köy ve mahallelerde bulundukları adreslerine götürülerek teslim edildi.


Gümüşhane'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün "Yerel Meyve Gen Kaynaklarının Korunması Projesi" devam ediyor.


Yerel meyve çeşitlerinin neslinin korunması, kırsal kesimde yaşayan çiftçilerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi, çiftçi gelirlerinin çeşitlendirilmesi, meyve bahçesi sayısını artırılması ve Gümüşhane'nin ekonomisine katkıda bulunmak için İl Özel İdaresi finansmanı ile gerçekleştirilen "Yerel Meyve Gen Kaynaklarının Korunması Projesi" kapsamında başvuru yapan çiftçilere 300 dekar alanda dikimi yapılmak üzere 2 bin 500 yüz adet elma, bin 500 adet armut, 2 bin 100 adet dut olmak üzere toplam 6 bin 100 adet yerel meyve fidan dağıtımı yapıldı.


Konuyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, Bakanlık ve İl Özel İdaresi destekli projelerle Gümüşhane'nin tarımsal hasılasının her geçen gün arttığını belirterek, 2018 yılında başlatılan proje kapsamında Gümüşhane'deki mevcut göbek, misket, arap kızı, söğüt, mahsusa, değirmen, yaz elmaları gibi yerli elma ve cinci, Hacıhamza, Mehrani, Arpa, Menendi gibi yerli armut, dut ve kara dut çeşitlerinden alınan aşı kalemlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilerek uygun anaçlara aşılama yapıldığını, bu anaçlardan yetiştirilen 6 bin 100 adet fidanın Gümüşhane'deki üreticilere yeni bahçe tesisi yapmaları için dağıtımını yaptıklarını söyledi.


65 yaş ve üzeri çiftçilere ise fidanlarının evlerine götürülerek teslim edildiğini ifade eden Birşen, "Çiftçilerimiz bu uygulama ve çalışmalarımızdan son derece memnun kalmışlardır. Gümüşhane'ye özgü bu çeşitlerden 'Yerel Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında, meyve bahçesi kurmak isteyenlere fidan temininde bulunduklarını ifade eden İl Müdürü Birşen, Üreticilerimiz, ihtiyaç duyduğunda, yerel gen kaynaklarının muhafazası ve yeni bahçeler kurulması yönünde talebi doğrultusunda sağlıklı fidan ulaştırmaya biz İl Müdürlüğü olarak her zaman hazırız. Yerel elma, armut ve dut bahçelerinden, yani atalarımızın diktiği ve bizlere emanet bıraktığı ağaçlardan alınan aşı kalemleri vasıtasıyla, meyvecilik mirasımız ileri yıllara taşınmış olacaktır. Çiftçilerimizin talebi doğrultusunda önümüzdeki yıllarda da bu çalışmalara devam edeceğiz" dedi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:04 Kaynak: İHA

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