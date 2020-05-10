Gümüşhane'de 65 yaş üzeri vatandaşlar çarşıya akın etti - Son Dakika
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Gümüşhane'de 65 yaş üzeri vatandaşlar çarşıya akın etti

6 saat önce

Gümüşhane'de 65 yaş üstü vatandaşlar yapılan düzenlemenin ardından 48 günün ardından ilk kez dışarıya çıktı.

Gümüşhane'de 65 yaş üzeri vatandaşlar çarşıya akın etti, System.String[]

Gümüşhane'de 65 yaş üstü vatandaşlar yapılan düzenlemenin ardından 48 günün ardından ilk kez dışarıya çıktı. Maskeleriyle birlikte 15 Temmuz Zafer Meydanına akın eden vatandaşlar 'Evde Kalın' çağrısı yaptı.


21 Mart günü İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile tüm Türkiye genelinde koronavirüse yakalanma riski yüksek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 48 günün ardından ilk kez bugün özel izinle 4 saatliğine dışarı çıktı.


Bugün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen vatandaşlar, güneşli havanın da etkisiyle sağlıklı dönemde sıklıkla oturup sohbet ettikleri çok sayıda çay ocağının bulunduğu 15 Temmuz Zafer Meydanına akın etti.


Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan vatandaşların İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çağrısına uyarak sokakları 65 yaş üzeri vatandaşlara bıraktığı Gümüşhane'de sosyal mesafe kuralına uygun olarak maskeleriyle caddeleri gezen 65 yaş üzeri vatandaşlar, meydanda bir süre dinlendikten sonra yürüyüşlerine devam etti.


Bazı vatandaşlar uzun zamandır yalnızca evin içerisinde hareket ettikleri için yürümekte zorlandıklarını ifade ederken, sosyal mesafe kuralıyla kısa süreli dinlenen vatandaşlar sohbet etti.


"Devletimizin kurallarına uyacağız"


Saatler 11'i gösterir göstermez kendisini çarşıya atan vatandaşlardan 70 yaşındaki Tahir Taş, koronavirüs vakaları çıktığından beri sürekli evde olduğunu belirterek, "Bugün izin saati olan 11'de hemen kapıya çıktık. Her zaman gezdiğimiz yerler. Bugün bir selam verelim dedik. Devletimizin kurallarına uyacağız" dedi.


Elindeki bastonuyla caddede kısa bir yürüyüş gerçekleştiren 91 yaşındaki Tevfik Doğru ise "Oğlumla yaklaşık 2 ayın üzerine ekmek almaya birlikte çıktık. Ben zaten devamlı evdeydim" ifadelerini kullandı.


"Bu hastalığın yok edilmesi için elimizden geleni yapmamız lazım"


Emekli din görevlisi İsa Yıldırım da 50 günün üzerine dışarıya çıktıklarını belirterek, "Aklımda ilk 15 Temmuz Zafer Meydanı, Kıbrıs Çarşısından postanenin oraya kadar gezmek var. Uygulamadan memnunuz. Çünkü bu uygulama bu hastalığı yok etmek için yapılıyor. Bizim de bunlara uymamız lazım. Bu hastalığın yok edilmesi için elimizden geleni yapmamız lazım. Vatandaşlarımıza da evlerinden çıkmasınlar diyorum. Çıkıp çoluk çocuklarını kendilerini tehlikeye atmasınlar diyorum" şeklinde konuştu.


"Arkadaşlara uzaktan da olsa selam veriyoruz"


Muharip Gaziler Dernek Başkanı Kıbrıs Gazisi Celil Tanguroğlu da hem kendi hem de toplumun sağlığı için "evde kal" çağrısına uyduklarını ve uymaya devam edeceklerini kaydederek, "Bugün bize verilen izni değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte Pazar yerini çok özlediğimizden burayı geziyoruz. Arkadaşlara uzaktan da olsa selam veriyoruz. Kendimizi, eşimizi dostumuzu yad etmeye çalışıyoruz. İnşallah kısa bir zamanda atlatır, refaha kavuşmuş oluruz. Sağlığımız için evde kalmaya devam edelim" diye konuştu.


"Fazla gezmeyeceğim, oturacak yer yok"


Emekli Hamdi Tuncer ise devletin belirlediği kurallara uyduklarını ve bugün de kendilerine verilen izinle 4 saatliğine çarşıya çıktıklarını hatırlatarak, "Bir hava alıp döneceğim. Fazla gezmeyeceğim, oturacak yer yok. Bir yürüyüş yapıp döneceğim. Herkesten devletimizin belirlediği kurallara uymalarını istiyoruz. Elbette atlatacağız biz bu süreci" dedi.


Sosyal mesafe ile arkadaşlarıyla bir süre sohbet eden 83 yaşındaki Emrah Midilli ise "Bu olay bizim için ders almamız gereken bir konu. Suriye'de ayakları çıplak bebeklere İran, Rusya, İngiltere ve ABD mermi atıyordu. Bakın silah sesleri kesildi" şeklinde yorum yaptı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 01:01 Kaynak: İHA


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