Keneyi kendi imkanlarıyla çıkartan Çolakoğlu, bir süre sonra ateş ve halsizlik nedeniyle Köse Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Gümüşhane'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü - Son Dakika

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