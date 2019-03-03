Gümüşhane'de 78 Köy Yolu Kardan Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
GÜMÜŞHANE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 78 köy yolu ulaşıma kapandı.
GÜMÜŞHANE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 78 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte gece yarısından sonra başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 6 santimetreye ulaşırken, 25'i merkez, 7'si Kelkit
, 10'u Köse, 14'ü Kürtün
, 12'si Şiran
ve 10'u Torul
ilçesi olmak üzere toplam 78 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karyolları ekiplerince, kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak için sabahın ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladığı belirtildi.
- Şhane
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:34 Kaynak: DHA
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