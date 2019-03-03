Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de 78 Köy Yolu Kardan Ulaşıma Kapandı

Gümüşhane'de 78 Köy Yolu Kardan Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Gümüşhane'de 78 köy yolu kardan ulaşıma kapandıGümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 78 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de 78 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 78 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte gece yarısından sonra başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 6 santimetreye ulaşırken, 25'i merkez, 7'si Kelkit, 10'u Köse, 14'ü Kürtün, 12'si Şiran ve 10'u Torul ilçesi olmak üzere toplam 78 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karyolları ekiplerince, kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak için sabahın ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:03 Kaynak: DHA

Kar, Gümüşhane, Güncel
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