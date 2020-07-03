Gümüşhane'de 8'inci kattan düşen otizimli çocuk öldü - Son Dakika

Gümüşhane'de 9 katlı binanın 8'inci katından düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti.

Kent merkezinde bulunan Yeni Mahalle, Şehit Murat Yıldız Sokak'taki 9 katlı binada oturan Yılmaz ailesinin 5 yaşındaki çocukları M.M.Y., 8'inci kattaki evlerinin açık bulunan penceresinden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.M.Y, Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otizmli olduğu ve babasının polis memuru olduğu öğrenilen M.M.Y, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.