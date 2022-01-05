GÜMÜŞHANE'DE 96 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI; OKULLAR 1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLDİ - Son Dakika

GÜMÜŞHANE'de kar yağışı nedeniyle il genelinde 96 köy yolu ulaşıma kapandı, ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde 96 köy yolu ulaşıma kapanırken, ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Engelli ve hamile kamu personelleri de izinli sayıldı. Okulların tatil edilmesiyle çocuklar kartopu oynayarak eğlendi.
Kaynak: DHA
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